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12 000 долларов решение вопроса об установлении 3 группы инвалидности: киевлянину сообщено о подозрении

16:51, 10 июня 2024
Мужчина заверил, что в одной МСЭК Киева у него есть «свои люди», с которыми он может договориться о назначении группы инвалидности.
12 000 долларов решение вопроса об установлении 3 группы инвалидности: киевлянину сообщено о подозрении
Иллюстративное фото
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В Киеве сообщено о подозрении мужчине, пообещавшему военнообязанному за 12 тысяч долларов договориться с членами МСЭК об установлении 3 группы инвалидности. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что мужчина обещал уладить вопрос за 12 000 долларов. Во время первой встречи подозреваемый подробно объяснил процедуру оформления инвалидности и заверил, что в одной из медико-социальных экспертных комиссий города Киева есть свои люди, с которыми он может договориться о назначении группы инвалидности.

В ходе следующих двух встреч подозреваемый получил от жителя города Киева часть средств – 5000 долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в предложении и обещании оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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