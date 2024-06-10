Екснардепа Дмитра Святаша заочно засудили до 12 років тюрми

Святаша визнали винним у підтримці рф та шахрайстві.

Колишнього депутата Дмитра Святаша заочно засудили до 12 років, повідомила Київська міська прокуратура.

У повідомленні не зазначено імені екснардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде саме про Святаша.

Його визнали винним у публічних закликах до зміни меж території України, виправдуванні збройної агресії рф, шахрайському заволодінні коштами банку та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

В суді прокурор довів, шо Святаш упродовж 2022 року опублікував на своїй сторінці у Facebook дописи, у яких містяться наративи про відсутність збройної агресії проти України та закликав мешканців тимчасово окупованих території погоджуватись на співпрацю з рф.

При цьому упродовж 2008-2014 років колишній депутат був бенефіціаром групи підприємств, які займалися складанням та продажем автомобілів із рф. Прикриваючись фінансовою кризою 2008 року, він оформив у банку кредитну лінію на понад 50 млн доларів та не повернув загалом майже 2,2 млрд гривень.

Печерський районний суд Києва визнав екснардепа винним та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Судовий розгляд відбувався порядку in absentia за відсутності обвинуваченого, але за участю захисника за договором з обвинуваченим", – додали у прокуратурі.

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