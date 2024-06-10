Экс-нардепа Дмитрия Святаша заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Святаша признали виновным в поддержке рф и мошенничестве.

Бывший депутат Дмитрий Святаш заочно приговорен к 12 годам, сообщила Киевская городская прокуратура.

В сообщении не указано имя экс-нардепа, но, по данным СМИ, речь идет именно о Святаше.

Его признали виновным в публичных призывах к изменению границ территории Украины, оправданию вооруженной агрессии рф, мошенническом завладении средствами банка и легализации имущества, полученного преступным путем.

В суде прокурор доказал, что Святаш на протяжении 2022 года опубликовал на своей странице в Facebook сообщения, в которых содержатся нарративы об отсутствии вооруженной агрессии против Украины и призвал жителей временно оккупированных территорий соглашаться на сотрудничество с рф.

При этом на протяжении 2008-2014 годов бывший депутат был бенефициаром группы предприятий, занимавшихся сборкой и продажей автомобилей из россии. Прикрываясь финансовым кризисом 2008 года, он оформил в банке кредитную линию более чем на 50 млн долларов и не вернул в общей сложности почти 2,2 млрд гривен.

Печерский районный суд Киева признал экс-нардепа виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Судебное разбирательство проходило в порядке in absentia при отсутствии обвиняемого, но с участием защитника по договору с обвиняемым", – добавили в прокуратуре.

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