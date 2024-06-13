Податкова пояснила правила звітування при виплаті конструктивних дивідендів

Конструктивні дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, якщо інше не встановлено міжнародним договором.

Державна податкова служба України пояснила правила звітування при виплаті конструктивних дивідендів.

Зазначається, що станом на сьогодні платниками податків проведено коригувань з трансфертного ціноутворення на суму понад 8 млрд грн (2021 – 2022 звітні періоди), які відповідно до пп. 14.1.49 ПКУ прирівнюються до дивідендів.

При цьому відповідно до додатка ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток (далі – додаток ПН) задекларовано виплати доходів, прирівняних до дивідендів (далі – конструктивні дивіденди), в сумі понад 6 млрд грн, з яких сплачено податок на репатріацію в розмірі понад 600 млн гривень.

Згідно з проведеним аналізом встановлено, що найбільші коригування з трансфертного ціноутворення проводяться з компаніями, які зареєстровані в Швейцарії (19%), Об'єднаних Арабських Еміратах (14%), Німеччині (9%), Кіпрі (7%) та ін.

Наразі триває опрацювання коригувань з трансфертного ціноутворення стосовно 133 суб’єктів господарювання на суму 2 млрд грн, які не були відображені у додатку ПН та податок на репатріацію з яких сплачено не було.

Таким чином, податкова наголошує на необхідності декларування конструктивних дивідендів шляхом подання додатка ПН окремо щодо кожного нерезиденто.

Конструктивні дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, якщо інше не встановлено міжнародним договором, або за формулою, визначеною пп. 141.4.2 ПКУ, та відображаються у додатку ПН, який подається за звітний період, у якому податок на доходи нерезидента було сплачено до бюджету, а у разі звільнення від оподаткування - за період, у якому відбулося коригування та/або виплата доходів.

Крім того, до платника податку, який перерахував податок з доходів нерезидента до бюджету в повному обсязі, але після 30 вересня року, наступного за звітним, застосовується відповідальність відповідно до ПКУ.

Застосовувати міжнародний договір України в частині звільнення від оподаткування або застосовувати понижену ставку податку дозволено тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ПКУ.

Механізм застосування відповідних міжнародних договорів докладно розкрито в узагальнюючій податковій консультації щодо питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, затвердженій наказом Мінфіну від 20.08.2021 №480.

Податкова нагадує, що відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.

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