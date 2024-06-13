Практика судів
  1. В Україні

Податкова пояснила правила звітування при виплаті конструктивних дивідендів

15:51, 13 червня 2024
Конструктивні дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, якщо інше не встановлено міжнародним договором.
Податкова пояснила правила звітування при виплаті конструктивних дивідендів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України пояснила правила звітування при виплаті конструктивних дивідендів.

Зазначається, що станом на сьогодні платниками податків проведено коригувань з трансфертного ціноутворення на суму понад 8 млрд грн (2021 – 2022 звітні періоди), які відповідно до пп. 14.1.49 ПКУ прирівнюються до дивідендів.

При цьому відповідно до додатка ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток (далі – додаток ПН) задекларовано виплати доходів, прирівняних до дивідендів (далі – конструктивні дивіденди), в сумі понад 6 млрд грн, з яких сплачено податок на репатріацію в розмірі понад 600 млн гривень.

Згідно з проведеним аналізом встановлено, що найбільші коригування з трансфертного ціноутворення проводяться з компаніями, які зареєстровані в Швейцарії (19%), Об'єднаних Арабських Еміратах (14%), Німеччині (9%), Кіпрі (7%) та ін.

Наразі триває опрацювання коригувань з трансфертного ціноутворення стосовно 133 суб’єктів господарювання на суму 2 млрд грн, які не були відображені у додатку ПН та податок на репатріацію з яких сплачено не було.

Таким чином, податкова наголошує на необхідності декларування конструктивних дивідендів шляхом подання додатка ПН окремо щодо кожного нерезиденто.

Конструктивні дивіденди оподатковуються за ставкою 15%, якщо інше не встановлено міжнародним договором, або за формулою, визначеною пп. 141.4.2 ПКУ, та відображаються у додатку ПН, який подається за звітний період, у якому податок на доходи нерезидента було сплачено до бюджету, а у разі звільнення від оподаткування - за період, у якому відбулося коригування та/або виплата доходів.

Крім того, до платника податку, який перерахував податок з доходів нерезидента до бюджету в повному обсязі, але після 30 вересня року, наступного за звітним, застосовується відповідальність відповідно до ПКУ.

Застосовувати міжнародний договір України в частині звільнення від оподаткування або застосовувати понижену ставку податку дозволено тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами п. 103.4 ПКУ.

Механізм застосування відповідних міжнародних договорів докладно розкрито в узагальнюючій податковій консультації щодо питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів, затвердженій наказом Мінфіну від 20.08.2021 №480.

Податкова нагадує, що відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Для бронювання ФОПам буде потрібно мати обсяг доходу не менше 61,2 тисячі грн на місяць і сплатити 20,4 тисячі грн збору

Збір за бронювання військовозобов’язаних становитиме 20,4 тисячі грн.

Національна школа суддів має прозвітувати про свою діяльність 10 липня – ВККС

Національна школа суддів тривалий час взагалі не звітувала про свою роботу.

Чоловіків до 25 років, раніше визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати – чому виникла така ситуація

Через колізію у законодавстві хлопців до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були у свій час визнані обмежено придатними, можуть мобілізувати.

Суддів з судів першої інстанції зможуть тимчасово відряджати до апеляційних судів для розгляду справ, — Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли про «план Б», якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не виправдає очікувань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду