Налоговая объяснила правила отчетности при выплате конструктивных дивидендов

Конструктивные дивиденды облагаются налогом по ставке 15%, если иное не установлено международным договором.

Государственная налоговая служба Украины объяснила правила отчетности при выплате конструктивных дивидендов.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день налогоплательщиками проведены корректировки по трансфертному ценообразованию на сумму более 8 млрд грн (2021 – 2022 отчетные периоды), которые в соответствии с пп. 14.1.49 НКУ приравниваются к дивидендам.

При этом в соответствии с приложением НН к строке 23 Налоговой декларации по налогу на прибыль (далее – приложение НН) задекларированы выплаты доходов, приравненных к дивидендам (далее – конструктивные дивиденды), в сумме более 6 млрд грн, с которых уплачен налог на репатриацию в размере более 600 млн. гривен.

Согласно проведенному анализу установлено, что наибольшие корректировки по трансфертному ценообразованию проводятся с компаниями, зарегистрированными в Швейцарии (19%), Объединенных Арабских Эмиратах (14%), Германии (9%), Кипре (7%) и т.д.

В настоящее время продолжается проработка корректировок по трансфертному ценообразованию по 133 субъектам хозяйствования на сумму 2 млрд грн, которые не были отражены в приложении НН и налог на репатриацию с которых уплачено не было.

Таким образом, налоговая отмечает необходимость декларирования конструктивных дивидендов путем представления приложения НН отдельно относительно каждого нерезидента.

Конструктивные дивиденды облагаются налогом по ставке 15%, если иное не установлено международным договором, или по формуле, определенной пп. 141.4.2 НКУ, и отражаются в приложении НН, которое подается за отчетный период, в котором налог на доходы нерезидента был уплачен в бюджет, а в случае освобождения от налогообложения - за период, в котором произошла корректировка и/или выплата доходов.

Кроме того, к налогоплательщику, перечислившему налог с доходов нерезидента в бюджет в полном объеме, но после 30 сентября года, следующего за отчетным, применяется ответственность в соответствии с НКУ.

Применять международный договор Украины в части освобождения от налогообложения или применять пониженную ставку налога разрешено только при предоставлении нерезидентом лицу (налоговому агенту) документа, подтверждающего статус налогового резидента согласно требованиям п. 103.4 НКУ.

Механизм применения соответствующих международных договоров подробно раскрыт в обобщающей налоговой консультации по вопросам налогообложения приравниваемых к дивидендам доходов нерезидентов, утвержденной приказом Минфина от 20.08.2021 №480.

Налоговая напоминает, что ответственность за полноту удержания и своевременность перечисления в бюджет налога с доходов, полученных нерезидентом с источником их происхождения из Украины, возлагается на налогоплательщиков, осуществляющих соответствующие выплаты.

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