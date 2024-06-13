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У Києві заборонили продаж цигарок та інших підакцизних товарів у МАФах

17:02, 13 червня 2024
Київрада вирішила заборонити торгівлю сигаретами в кіосках.
У Києві заборонили продаж цигарок та інших підакцизних товарів у МАФах
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Київська міська рада заборонила продаж цигарок, у тому числі електронних, а також інших підакцизних товарів в усіх МАФах та кіосках столиці. Відповідне рішення Київрада прийняла 13 червня.

Правку внесли під час розгляду нового Положення, що регулює взаємодію між міською громадою та власниками/орендарями МАФів, кіосків, павільйонів тощо.

Результати голосування: 71 голос «за», 1 «утримався», ще 20 депутатів, які були присутні у залі, не голосували.

Це рішення Київради вже привітав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, зазначивши, що така сама норма міститься і в проекті закону №10346, що днями підтримав його Комітет.

Також МАФи та павільйони заборонили розміщувати біля зупинок громадського транспорту, фасадів метро, ​пішохідних доріжок та адміністративних будівель.

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