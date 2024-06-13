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В Киеве запретили продажу сигарет и других подакцизных товаров в МАФах

17:02, 13 июня 2024
Киевсовет решил запретить торговлю сигаретами в киосках.
В Киеве запретили продажу сигарет и других подакцизных товаров в МАФах
Фото: informator.ua
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Киевский городской совет запретил продажу сигарет, в том числе электронных, а также других подакцизных товаров во всех МАФах и киосках столицы. Соответствующее решение Киевсовет принял 13 июня.

Правку внесли во время рассмотрения нового Положения, регулирующего взаимодействие между городским обществом и собственниками/арендаторами МАФов, киосков, павильонов и т.д.

Результаты голосования: 71 голос «за», 1 «воздержался», еще 20 присутствовавших в зале депутатов не голосовали.

Это решение Киевсовета уже поприветствовал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, отметив, что такая же норма содержится и в проекте закона №10346, который на днях поддержал Комитет.

Также МАФы и павильоны запретили размещать у остановок общественного транспорта, фасадов метро, ​​пешеходных дорожек и административных зданий.

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