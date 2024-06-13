В Киеве запретили продажу сигарет и других подакцизных товаров в МАФах

Киевский городской совет запретил продажу сигарет, в том числе электронных, а также других подакцизных товаров во всех МАФах и киосках столицы. Соответствующее решение Киевсовет принял 13 июня.
Правку внесли во время рассмотрения нового Положения, регулирующего взаимодействие между городским обществом и собственниками/арендаторами МАФов, киосков, павильонов и т.д.
Результаты голосования: 71 голос «за», 1 «воздержался», еще 20 присутствовавших в зале депутатов не голосовали.
Это решение Киевсовета уже поприветствовал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, отметив, что такая же норма содержится и в проекте закона №10346, который на днях поддержал Комитет.
Также МАФы и павильоны запретили размещать у остановок общественного транспорта, фасадов метро, пешеходных дорожек и административных зданий.
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