На Прикарпатье отец, который насиловал дочь, проведет 13 лет за решеткой

Мужчина систематически вступал в половые отношения со своей 13-летней дочерью.

На Прикарпатье апелляционный суд оставил без изменений приговор 52-летнему мужчине, который насиловал свою дочь. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в течение февраля-апреля 2022 года систематически вступал в половое отношения со своей 13-летней дочерью. Он насиловал ребенка, используя физическую силу и психологическое насилие.

Сторона защиты, не согласившись с решением первой инстанции, обжаловала его в апелляционном порядке.

Ивано-Франковский апелляционный суд признал обоснованными доводы стороны обвинения по законности и справедливости приговора, а жалобу стороны защиты оставил без удовлетворения.

Фигурант признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка и ему назначено 13 лет лишения свободы.

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