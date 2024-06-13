Депутаты обратились в КСУ по обеспечению гарантий трудовых прав в части перерасчета пенсий народным депутатам I-VIIІ созывов

В свое время институт перерасчета пенсий народным депутатам Украины был отменен, что, по мнению депутатов, не соответствует Конституции Украины.

В Конституционный Суд 13 июня поступило конституционное представление от 56 народных депутатов Украины из разных фракций, которые ставят вопрос о гарантиях трудовых прав народных депутатов.

Так, они указывают, что в одно время при принятии законодательных предписаний нарушено требование легитимных ожиданий как составляющей конституционного принципа верховенства права, в частности депутаты были лишены права на перерасчет уже назначенной пенсии.

Речь идет о нормах ч. 12 статьи 20 Закона «О статусе народного депутата Украины» №2790-XII и абз. 3 п. 14 раздела I Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий от 3 октября 2017 г. № 2148-VIII, касающиеся обеспечения гарантий трудовых прав народных депутатов Украины.

Авторы представления считают, что оспариваемые положения по части распространения их действия на народных депутатов I-VII созывов, а также VIII созыва, полномочия которых начались до 1 октября 2017 года, не соответствуют положениям Конституции.

В частности, как отмечают народные депутаты в конституционном представлении, согласно ч. 1 ст. 64 Конституции конституционные права и свободы человека не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией.

Согласно ст. 22 Конституции конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие – не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Нормы по перерасчету пенсий народным депутатам, которые непрерывно действовали в специальном Законе №2790-XII в течение длительного срока, а именно на протяжении 2000-2017 годов можно, по мнению авторов представления, рассматривать как законное основание для формирования у народных депутатов I-VIIІ созывов определенных правомерных ожиданий по поводу их пенсионного обеспечения именно согласно предписаниям Закона №2790-XII как специального закона в часть юридической гарантированности и определенности условий пенсионного обеспечения, в том числе и права на перерасчет размера такой пенсии в связи с ростом размера зарплаты народного депутата.

Конкретнее эти легитимные ожидания заключались в чаяниях народных депутатов I-VIIІ созывов, которые получили право на пенсионное обеспечение до 1 октября 2017 года, на последовательное улучшение их социального положения.

Однако после принятия закона №2148-VIII фактически институт перерасчета пенсий народным депутатам Украины был упразднен, что, по мнению авторов представления, засвидетельствовало законодательный отказ государства от соблюдения базовых стандартов пенсионного обеспечения.

Таким образом, право на перерасчет пенсий для народных депутатов Украины в связи с повышением зарплаты действующим народным депутатам было отменено и в дальнейшем институт такого перерасчета пенсий депутатам I-VII созывов восстановлен не был.

Как указывают авторы представления, воспроизводимые положения законов не гарантируют должным образом трудовые права народных депутатов Украины в части их пенсионного обеспечения, а также противоречат международным стандартам.

При этом, по их словам, возобновление пенсионных выплат в справедливых размерах будет касаться небольшой группы лиц, являвшихся депутатами в 1990-2017 годах. Всего в это время депутатами было 2345 человек. А право на перерасчет, по подсчетам авторов ходатайства, получат около 1100 народных депутатов.

Ниже приводим само представление.

Автор: Наталья Мамченко

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