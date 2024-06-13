Депутати звернулися до КСУ щодо забезпечення гарантій трудових прав у частині перерахунку пенсій народним депутатам I-VIIІ скликань

В свій час інститут перерахунку пенсій народним депутатам України був скасований, що, на думку депутатів, не відповідає Конституції України.

До Конституційного Суду 13 червня надійшло конституційне подання від 56 народних депутатів України з різних фракцій, які ставлять питання щодо гарантій трудових прав народних депутатів.

Так, вони вказують, що в свій час при ухваленні законодавчих приписів порушено вимогу легітимних очікувань як складової конституційного принципу верховенства права, зокрема депутатів було позбавлено права на перерахунок вже призначеної пенсії.

Йдеться про норми ч. 12 статті 20 Закону «Про статус народного депутата України» №2790-XII та абз. 3 п. 14 розділу І Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII, які стосуються забезпечення гарантій трудових прав народних депутатів України.

Автори подання вважають, що оспорювані положення у частині поширення їх дії на народних депутатів I-VII скликань, а також VIII скликання, повноваження яких почалися до 1 жовтня 2017 року, не відповідають положенням Конституції.

Зокрема, як зазначають народні депутати у конституційному поданні, відповідно до ч. 1 ст. 64 Конституції конституційні права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією.

Відповідно до ст. 22 Конституції конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних – не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод.

Норми щодо перерахунку пенсій народним депутатам, які безперервно діяли в спеціальному Законі №2790-XII протягом тривалого строку, а саме упродовж 2000-2017 років можна, на думку авторів подання, розглядати як законну підставу для формування у народних депутатів I-VIIІ скликань певних правомірних очікувань стосовно їх пенсійного забезпечення саме згідно з приписами Закону №2790-XII як спеціального закону в частина юридичної гарантованості та визначеності умов пенсійного забезпечення, зокрема і права на перерахунок розміру такої пенсії у зв’язку із зростанням розміру зарплати народного депутати.

Конкретніше ці легітимні очікування полягали у сподіваннях народних депутатів I-VIIІ скликань, які набули право на пенсійне забезпечення до 1 жовтня 2017 року, на послідовне поліпшення їх соціального становища.

Однак після прийняття закону № 2148-VIII фактично інститут перерахунку пенсій народним депутатам України був скасований, що, на думку авторів подання, засвідчило законодавчу відмову держави від додержання базових стандартів пенсійного забезпечення.

Таким чином, право на перерахунок пенсій для народних депутатів України у зв’язку з підвищенням зарплати діючим народним депутатам, було скасовано і в подальшому інститут такого перерахунку пенсій депутатам I-VIIІ скликань відновлений не був.

Як вказують автори подання, оспроювані положення законів не гарантують належним чином трудові права народних депутатів України в частині їх пенсійного забезпечення, а також суперечать міжнародним стандартам.

При цьому, за їх словами, поновлення пенсійних виплат у справедливих розмірах, стосуватиметься невеликої групи осіб, які були депутатами в 1990-2017 роках. Загалом в цей час депутатами було 2345 осіб. А право на перерахунок, за підрахунками авторів клопотання, отримають близько 1100 народних депутатів.

Нижче наводимо саме подання.

Автор: Наталя Мамченко

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