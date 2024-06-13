На Прикарпатті батько, який ґвалтував доньку, проведе 13 років за ґратами

Чоловік систематично вступав у статеві відносини зі своєю 13-річною донькою.

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На Прикарпатті апеляційний суд залишив без змін вирок 52-річному чоловіку, який ґвалтував свою доньку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори у суді довели, що чоловік упродовж лютого-квітня 2022 року систематично вступав у статеві зносини зі своєю 13-річною донькою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство.

Сторона захисту, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, оскаржила його в апеляційному порядку.

Івано-Франківський апеляційний суд визнав обґрунтованими доводи сторони обвинувачення щодо законності та справедливості вироку, а скаргу сторони захисту залишив без задоволення.

Фігуранта визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини та призначено 13 років позбавлення волі.

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