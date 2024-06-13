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Житель Миколаєва за донати в комп’ютерну гру «зливав» окупантам місця базування ЗСУ

21:45, 13 червня 2024
21-річний чоловік передавав ворогу інформацію про розташування ЗСУ за грошову винагороду у вигляді донатів на його акаунт в грі.
Житель Миколаєва за донати в комп’ютерну гру «зливав» окупантам місця базування ЗСУ
Фото: Центральний районний суд Миколаєва
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У Центральному районному суді м.Миколаєва триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням 21-річного місцевого мешканця  у поширенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба суду.

На момент вчинення кримінального правопорушення обвинувачений був студентом одного з миколаївських ВНЗ.

Маючи проросійські погляди, використовуючи псевдонім, він зареєструвався в програмі для обміну повідомленнями та розпочав листування з представником держави-агресора.

Останній за грошову винагороду запропонував обвинуваченому надавати інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, на що той погодився.

В подальшому, фігурант збирав та надсилав інформацію, зокрема із зазначенням точних адрес, опису, географічних орієнтирів на місцевості, місць, де на його думку, дислокуються українські військові. Мова йшла, в основному, про навчальні, медичні заклади та об’єкти інфраструктури.

При цьому, чоловік достеменно знав, що зазначена інформація буде передаватись представникам спецслужб рф для подальшого здійснення збройної агресії.

За свою роботу, він отримував грошову винагороду, кошти перераховувались на його акаунт в онлайн-грі російського виробництва.

Суд відповідно до встановленого порядку продовжив дослідження письмових доказів. Зокрема було досліджено протоколи НСРД з додатками у виді фото та аудіо файлів на електронних носіях інформації.

На файлах містилось листування обвинуваченого, що стосувалось передачі інформації про дислокацію військових. 

Наразі, за клопотанням прокурора у засіданні оголошено перерву.

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