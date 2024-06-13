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Житель Николаева за донаты в компьютерную игру «сливал» оккупантам места базирования ВСУ

21:45, 13 июня 2024
21-летний мужчина передавал врагу информацию о расположении ВСУ за денежное вознаграждение в виде донатов на его аккаунт в игре.
Житель Николаева за донаты в компьютерную игру «сливал» оккупантам места базирования ВСУ
Фото: Центральный районный суд Николаева
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В Центральном районном суде г.Николаева продолжается судебное рассмотрение уголовного производства по обвинению 21-летнего местного жителя в распространении информации о расположении подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На момент совершения уголовного правонарушения обвиняемый был студентом одного из николаевских вузов.

Имея пророссийские взгляды, используя псевдоним, он зарегистрировался в программе обмена сообщениями и начал переписку с представителем государства-агрессора.

Последний за денежное вознаграждение предложил обвиняемому предоставлять информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, на что он согласился.

В дальнейшем фигурант собирал и отправлял информацию, в частности с указанием точных адресов, описаний, географических ориентиров на местности, мест, где, по его мнению, дислоцируются украинские военные. Речь шла, в основном, об учебных, медицинских заведениях и объектах инфраструктуры.

При этом мужчина точно знал, что указанная информация будет передаваться представителям спецслужб рф для дальнейшего осуществления вооруженной агрессии.

За свою работу он получал денежное вознаграждение, средства перечислялись на его аккаунт в онлайн-игре российского производства.

Суд в соответствии с установленным порядком продолжил исследование письменных доказательств. В частности, были исследованы протоколы НСРД с приложениями в виде фото и аудио файлов на электронных носителях информации.

На файлах содержалась переписка обвиняемого, которая касалась передачи информации о дислокации военных.

По ходатайству прокурора в заседании объявлен перерыв.

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