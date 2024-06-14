Кабмін вніс зміни до Порядку щодо зупинення реєстрації податкових накладних

Платник податку, який подав скаргу, зможе брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції.

Фото: agronews.ua

У четвер, 13 травня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови №1165 щодо зупинення реєстрації податкових накладних.

Це рішення було прийнято на виконання Закону №3603 щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків, оскільки з 16 червня набирає чинності норма про надання можливості платникам податків взаємодіяти з контролюючим органом у режимі відеоконференції.

Змін зазнали, зокрема, повноваження Комісії центрального рівня: вона розглядатиме скарги на рішення комісій регіонального рівня в разі виявлення бажання платником податку надати усні пояснення особисто або через свого представника в режимі відеоконференції.

Текст постанови наразі на урядовому порталі відсутній, але у проекті, оприлюдненого раніше ДПС, сказано, що буде реалізовано опція розгляду скарг щодо блокування ПН/РК онлайн.

Така скарга розглядатиметься протягом:

10 календарних днів, якщо платник податків не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги;

30 календарних днів, якщо платник податків виявив бажання взяти участь у розгляді скарги.

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