Кабмин внес изменения в Порядок о приостановлении регистрации налоговых накладных

Налогоплательщик, подавший жалобу, сможет участвовать в рассмотрении материалов жалобы лично или через своего представителя в режиме видеоконференции.

Фото: agronews.ua

В четверг, 13 мая, Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление №1165 по остановке регистрации налоговых накладных.

Это решение было принято во исполнение Закона №3603 об усовершенствовании онлайн-коммуникации с налогоплательщиками, поскольку с 16 июня вступает в силу норма о предоставлении возможности налогоплательщикам взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции.

Изменения претерпели, в частности, полномочия Комиссии центрального уровня: она будет рассматривать жалобы на решение комиссий регионального уровня в случае выявления желания налогоплательщиком предоставить устные объяснения лично или через своего представителя в режиме видеоконференции.

Текст постановления на правительственном портале отсутствует, но в проекте, обнародованном ранее ГНС, сказано, что будет реализована опция рассмотрения жалоб по блокированию НН/РК онлайн.

Такая жалоба будет рассматриваться в течение:

10 календарных дней, если налогоплательщик не изъявил желания принять участие в рассмотрении жалобы;

30 календарных дней, если налогоплательщик изъявил желание принять участие в рассмотрении жалобы.

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