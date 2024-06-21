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Майже кожна третя водойма України забруднена – Віктор Ляшко

20:32, 21 червня 2024
Майже у кожній третій пробі води з водойм є перевищення хімічних або бактеріологічних показників.
Майже кожна третя водойма України забруднена – Віктор Ляшко
Джерело фото: ecopolitic.com.ua
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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що в майже кожній третій пробі води з поверхневих водойм країни виявлені перевищення хімічних або бактеріологічних показників. Про це він повідомив у своєму інтерв’ю для ВВС Україна.

За словами міністра, рішення про дозвіл на купання у водоймах будуть приймати місцеві органи самоврядування, проте лише після відповідної підготовки пляжів і обов’язкової перевірки на наявність хімічного або бактеріологічного забруднення.

«Якщо дозволяють, то виключно після того, як проведуть підготовку пляжів і перевірку на наявність хімічного чи бактеріологічного забруднення», - підкреслив Віктор Ляшко.

Міністр зауважив, що підготовка пляжів та систематична моніторингова перевірка якості води є критично важливими для забезпечення безпечного відпочинку та здоров’я громадян.

Наразі управління дозволами на купання водночас лежить на плечах місцевих влад, що, за словами Ляшка, сприятиме забезпеченню найвищих стандартів безпеки для усіх, хто обирає водні розваги у літній сезон.

Нагадаємо, через відключення світла та проблеми з водою є загроза гепатиту і холери.

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