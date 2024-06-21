Почти каждый третий водоем Украины загрязнен – Виктор Ляшко

Почти в каждой третьей пробе воды из водоемов есть превышение химических или бактериологических показателей.

Источник фото: ecopolitic.com.ua

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в почти каждой третьей пробе воды из поверхностных водоемов страны обнаружены превышения химических или бактериологических показателей. Об этом он сообщил в своем интервью для ВВС Україна.

По словам министра, решение о разрешении на купание в водоемах будут принимать местные органы самоуправления, однако лишь после соответствующей подготовки пляжей и обязательной проверки на наличие химического или бактериологического загрязнения.

«Если позволяют, то исключительно после того, как проведут подготовку пляжей и проверку на наличие химического или бактериологического загрязнения», - подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр отметил, что подготовка пляжей и систематическая мониторинговая проверка качества воды являются критически важными для обеспечения безопасного отдыха и здоровья граждан.

Сейчас управление разрешениями на купание одновременно лежит на плечах местных властей, что, по словам Ляшко, будет способствовать обеспечению высоких стандартов безопасности для всех, кто выбирает водные развлечения в летний сезон.

Напомним, из-за отключения света и проблем с водой есть угроза гепатита и холеры.

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