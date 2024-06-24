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Українські морські дрони за новою тактикою потопили чотири російські кораблі в Чорному морі

19:18, 24 червня 2024
Українські дрони SeaBaby призначені для мінування морських шляхів.
Українські морські дрони за новою тактикою потопили чотири російські кораблі в Чорному морі
Джерело фото: defence-ua.com
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Українські військові розробили ефективну тактику використання морських дронів для мінування морських шляхів, які ведуть до Севастопольської бухти. В результаті було потоплено чотири російські воєнні судна. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дрони, відомі як SeaBaby, оснащені здатністю встановлювати донні міни з пластиковими корпусами вагою близько 180 кг. Їх важко виявити через їхнє розташування у мулі під мілководдям, а також через використання акустичних та електромагнітних датчиків для виявлення кораблів. Кожна міна вибухає при виявленні корабля, що призводить до значних пошкоджень.

Першим потопленим дронами кораблем став ракетний корвет «Самум» 14 вересня. Протягом наступних тижнів SeaBaby успішно заклали ще приблизно 15 мін, одночасно наносячи удари по російським патрульним катерам класу «Раптор».

11 жовтня великий патрульний катер «Павло Державін» отримав пошкодження під час входу в Севастопольську бухту і потім підірвався на міні, як і великий буксир, відправлений на його допомогу. Дрони також призвели до вибуху на сучасному протимінному кораблі, що призначений для захисту російських вод.

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