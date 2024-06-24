Украинские морские дроны по новой тактике потопили четыре российских корабля в Черном море

Украинские дроны SeaBaby предназначены для минирования морских путей.

Источник фото: defence-ua.com

Украинские военные разработали эффективную тактику использования морских дронов для минирования морских путей, которые ведут к Севастопольской бухте. В результате было потоплено четыре российских военных судна. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дроны, известные как SeaBaby, оснащены способностью устанавливать донные мины с пластиковыми корпусами весом около 180 кг. Их трудно обнаружить из-за их расположения в иле под мелководьем, а также из-за использования акустических и электромагнитных датчиков для обнаружения кораблей. Каждая мина взрывается при обнаружении корабля, что приводит к значительным повреждениям.

Первым потопленным дронами кораблем стал ракетный корвет «Самум» 14 сентября. В течение следующих недель SeaBaby успешно заложили еще примерно 15 мин, одновременно нанося удары по российским патрульным катерам класса «Раптор».

11 октября большой патрульный катер «Павел Державин» получил повреждения при входе в Севастопольскую бухту и затем подорвался на мине, как и большой буксир, отправленный на его помощь. Дроны также привели к взрыву на современном противоминном корабле, предназначенном для защиты российских вод.

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