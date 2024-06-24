Судью Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара временно отстранили от осуществления правосудия

Судья временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Судья Кропивницкого апелляционного суда Гончар Владимир Николаевич временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщает ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 24 июня 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 24 июня 2024 года, судья Кропивницкого апелляции Гончар Владимир Николаевич отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Судья обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, а именно в просьбе должностным лицом, занимающим ответственное положение, предоставить неправомерную выгоду в большом размере для себя за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия по использованием предоставленной ей власти и служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

26 октября 2023 года судье вручено сообщение о подозрении.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что САП и НАБУ завершили следствие по делу судьи Кропивницкого апелляционного суда Владимира Гончара.

Судья получил деньги за "нужное" судебное решение, но вернул их, когда выполнить договоренность не удалось.

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