На столичному Подолі чоловік, який допомагав пенсіонерці з ремонтом, побив її молотком та відібрав $2000

Поліцейські затримали працівника СТО за розбійний напад, а жінка з численними травмами була госпіталізована.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Подільському районі Києва чоловік, який періодично допомагав літній жінці з ремонтом у квартирі, напав на неї з молотком. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 41-річному чоловіку у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння грошима потерпілої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, нападник завдав їй кілька ударів по голові, змусивши розповісти, де вона зберігає гроші. Після чого він викрав 2000 доларів США та втік з місця злочину.

Потерпіла, 63-річна киянка, була терміново госпіталізована з численними травмами тіла та переломом руки. Медики, які прибули на виклик, повідомили про інцидент правоохоронцям. Слідчо-оперативна група та кримінальна поліція негайно розпочали розслідування.

Правоохоронці з'ясували, що злочинець використав викрадені гроші для придбання автомобіля, а залишок поклав на банківський рахунок. Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Транспортний засіб вилучено як речовий доказ.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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