На столичном Подоле мужчина, который помогал пенсионерке с ремонтом, избил ее молотком и отобрал $2000

Полицейские задержали работника СТО за разбойное нападение, а женщина с многочисленными травмами была госпитализирована.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Подольском районе Киева мужчина, который периодически помогал пожилой женщине с ремонтом в квартире, напал на нее с молотком. Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 41-летнему мужчине в совершении разбойного нападения с целью завладения деньгами потерпевшей. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, нападавший нанес ей несколько ударов по голове, заставив рассказать, где она хранит деньги. После чего он похитил 2000 долларов США и скрылся с места преступления.

Потерпевшая, 63-летняя киевлянка, была срочно госпитализирована с многочисленными травмами тела и переломом руки. Медики, прибывшие на вызов, сообщили об инциденте правоохранителям. Следственно-оперативная группа и криминальная полиция немедленно начали расследование.

Правоохранители выяснили, что преступник использовал похищенные деньги для приобретения автомобиля, а остаток положил на банковский счет. Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Транспортное средство изъято в качестве вещественного доказательства.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

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