У Дніпрі затримали шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків загиблих воїнів ЗСУ

Шахраї викрадали особисті гаджети та банківські картки загиблих військовослужбовців ЗСУ.

Джерело фото: СБУ

Співробітники СБУ та Нацполіції оголосили про успішну операцію, спрямовану на затримання членів злочинного угруповання, які викрали майже 1,5 мільйона гривень з банківських рахунків загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

За даними слідства, зловмисники використовували схему, що включала викрадення особистих речей, зокрема платіжних карток та мобільних телефонів, загиблих воїнів, які були направлені на судово-медичну експертизу до Дніпра. Через отримані гаджети злочинці отримували доступ до банківських додатків і вчиняли перекази коштів на свої рахунки, а також оформлювали онлайн-кредити, які обготівковували в найближчих банкоматах.

Учасниками кримінальної групи були працівник бюро судмедекспертизи, який зламував доступ до особистих речей загиблих, ІТ-фахівець, що забезпечував технічну підтримку схеми, та рецидивіст із судимістю. В ході обшуків у місцях проживання затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-карти та банківські картки, а також особисті речі загиблих військовослужбовців.

Всі п'ятеро фігурантів вже перебувають під вартою. Їм інкримінуються статті Кримінального кодексу України, зокрема шахрайство у великих розмірах, крадіжка, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, підроблення документів та їх збут чи використання. За цими злочинами зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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