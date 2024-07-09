В Днепре задержали мошенников, которые похищали деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ

Мошенники похищали личные гаджеты и банковские карты погибших военнослужащих ВСУ.

Источник фото: СБУ

Сотрудники СБУ и Нацполиции объявили об успешной операции, направленной на задержание членов преступной группировки, которые похитили почти 1,5 миллиона гривен с банковских счетов погибших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, злоумышленники использовали схему, которая включала похищение личных вещей, в частности платежных карточек и мобильных телефонов, погибших воинов, которые были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр. Через полученные гаджеты преступники получали доступ к банковским приложениям и совершали переводы средств на свои счета, а также оформляли онлайн-кредиты, которые обналичивали в ближайших банкоматах.

Участниками криминальной группы были работник бюро судмедэкспертизы, который взламывал доступ к личным вещам погибших, ИТ-специалист, обеспечивавший техническую поддержку схемы, и рецидивист с судимостью. В ходе обысков в местах проживания задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, а также личные вещи погибших военнослужащих.

Все пятеро фигурантов уже находятся под стражей. Им инкриминируются статьи Уголовного кодекса Украины, в частности мошенничество в крупных размерах, кража, несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, подделка документов и их сбыт или использование. По этим преступлениям злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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