На вокзале в Мукачево задержали мужчину, который угрожал ножом полиции и работникам ТЦК: видео

В Закарпатском ТЦК прокомментировали инцидент на железнодорожном вокзале в Мукачево.

Сотрудники полиции и военные задержали мужчину, который угрожал военным и правоохранителям при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщил Закарпатский ОТЦК и СП, во время мероприятий оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево совместная группа оповещения встретили мужчину, который при общение начал угрожать полицейским и военным ножом.

В ТЦК напомнили, что во время военного положения передвижение без учетных документов запрещено. Угрозы жизни или здоровью военнослужащих и правоохранителей является серьезным обстоятельством, которое может иметь правовые последствия и привести к уголовной ответственности.

В то же время, местные Telegram-каналы рассказали о другом аспекте инцидента, отмечая, что в Мукачево гражданина в военной форме затолкали в автомобиль на железнодорожном вокзале. Видеоматериалы показывают, как работники ТЦК помогали полиции в задержании мужчины.

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