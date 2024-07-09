На вокзалі у Мукачеві затримали чоловіка, який погрожував ножем поліції та працівникам ТЦК: відео

У Закарпатському ТЦК прокоментували інцидент на залізничному вокзалі у Мукачеві.

Працівники поліції та військові затримали чоловіка, який погрожував військовим і правоохоронцям під час виконання службових обов'язків.

Як повідомив Закарпатський ОТЦК та СП, під час заходів оповіщення на залізничному вокзалі міста Мукачева спільна група оповіщення зустріли чоловіка, який при спілкування почав погрожувати поліцейським та військовим ножем.

У ТЦК нагадали, що під час воєнного стану пересування без облікових документів заборонено. Погрози життю чи здоров'ю військовослужбовців та правоохоронців є серйозною обставиною, яка може мати правові наслідки та призвести до кримінальної відповідальності.

Водночас, місцеві Telegram-канали розповіли про інший аспект інциденту, зазначаючи, що у Мукачеві громадянина у військовій формі заштовхали до автомобіля на залізничному вокзалі. Відеоматеріали показують, як працівники ТЦК допомагали поліції у затриманні чоловіка.

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