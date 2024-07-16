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У Міноборони розповіли, як бачать ідеальну модель ВЛК

18:39, 16 липня 2024
У Міноборони заявили, що мають ідеальну модель, як має працювати ВЛК для того, щоб мобілізаційний процес був швидким і зручним.
У Міноборони розповіли, як бачать ідеальну модель ВЛК
Джерело фото: Міноборони
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Міністерство оборони працює над реформою системи роботи військово-лікарських комісій і в майбутньому планують її максимально цифровізувати. Наразі триває робота над цим процесом разом з Міністерством охорони здоров’я та командою Наталії Калмикової – заступниці Міністра оборони.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю, пише «АрміяInform».

«У нас є ідеальна модель, як має працювати ВЛК для того, щоб мобілізаційний процес був швидким і зручним. Людина має піти в будь-яку клініку, яка їй зручна, перевірити 5-6 напрямків у лікаря, проставити це в електронній системі охорони здоров’я», — сказала Катерина Черногоренко. «Думаємо, як зробити так, щоб не було шахрайства, щоб ми дійсно отримували достовірні дані. Зараз ми цей процес опишемо, зробимо конфігурацію. Електронну взаємодію зробити достатньо легко. А зробити сам процес повноцінним вже набагато складніше».

Катерина Черногоренко розповіла, що у співпраці з МОЗ вже вдалося погодити, щоб направлення на ВЛК було в додатку Резерв+.

«Тобто формується електронне направлення за згодою людини. І ми оцінюємо, що близько мільйона людей зможуть це зробити в такому форматі. Далі будемо рухатися до повноцінної інтеграції», — додала вона.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

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