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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 13 суддів до місцевих судів

13:10, 16 липня 2024
За результатами розгляду рекомендацій ВККС Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 13 суддів до місцевих судів
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16 липня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 13 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Пасічника Андрія Зіновійовича – на посаду судді Монастириського районного суду Тернопільської області;

Зайцевої Марини Сергіївни – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова;

Іщенко Олени Василівни – на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;

Кунець Мирослави Григорівни – на посаду судді Лохвицького районного суду Полтавської області;

Макеєва Сергія Вікторовича – на посаду судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області;

Недобитюк Наталії Володимирівни – на посаду судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська;

Анапріюк Сніжани Петрівни – на посаду судді Фастівського міськрайонного суду Київської області;

Гуржій Анни Василівни – на посаду судді Ширяївського районного суду Одеської області;

Івасенко Соломії Михайлівни – на посаду судді Старосамбірського районного суду Львівської області;

Пацко Ольги Олексіївни – на посаду судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області;

Петренка Олександра Володимировича – на посаду судді Придніпровського районного суду міста Черкаси;

Писарева Олександра Юрійовича – на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Ткачук Олени Валеріївни – на посаду судді Полтавського районного суду Полтавської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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