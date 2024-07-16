З початку 2024 року розглянуто 125 повідомлень про втручання у професійну діяльність суддів — ВРП

Упродовж січня – червня 2024 року надійшло 133 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів.

133 повідомлення про втручання у професійну діяльність суддів щодо здійснення правосуддя та дії, що порушують гарантії незалежності суддів або підривають авторитет правосуддя, надійшло до ВРП упродовж січня – червня 2024 року. Про це повідомили на офіційному сайті ВРП.

Зазначається, що з урахуванням повідомлень, які надійшли в попередні періоди, ВРП з початку цього року розглянула 125 повідомлень суддів.

За результатами розгляду 52 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 51 рішення про вжиття заходів реагування:

- звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

- внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 73 повідомлення суддів, було ухвалено 18 рішень про затвердження 64 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Також Вища рада правосуддя ухвалила 3 рішення з власної ініціативи в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

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