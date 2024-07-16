С начала 2024 года рассмотрено 125 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей — ВСП

За январь-июнь 2024 года поступило 133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия, поступило в ВСП в течение января – июня 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте ВСП.

Отмечается, что с учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП с начала этого года рассмотрел 125 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 52 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 51 решение о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 73 сообщения судей, было принято 18 решений об утверждении 64 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Также Высший совет правосудия принял 3 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.