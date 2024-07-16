С начала 2024 года рассмотрено 125 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей — ВСП

133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия, поступило в ВСП в течение января – июня 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте ВСП.
Отмечается, что с учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП с начала этого года рассмотрел 125 сообщений судей.
По результатам рассмотрения 52 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 51 решение о принятии мер реагирования:
- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;
- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.
Рассмотрев 73 сообщения судей, было принято 18 решений об утверждении 64 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
Также Высший совет правосудия принял 3 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.
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