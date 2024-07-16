Практика судов
  1. Суд инфо

С начала 2024 года рассмотрено 125 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей — ВСП

13:16, 16 июля 2024
За январь-июнь 2024 года поступило 133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.
С начала 2024 года рассмотрено 125 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей — ВСП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

133 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия и действия, нарушающие гарантии независимости судей или подрывающие авторитет правосудия, поступило в ВСП в течение января – июня 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте ВСП.

Отмечается, что с учетом поступивших в предыдущие периоды сообщений ВСП с начала этого года рассмотрел 125 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 52 сообщений о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия принято 51 решение о принятии мер реагирования:

- обращение в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений;

- внесение в соответствующие органы или должностные лица представления об обнаружении и привлечении к установленной ответственности лиц, совершенных действиями или допущено бездействие, и т.д.

Рассмотрев 73 сообщения судей, было принято 18 решений об утверждении 64 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Также Высший совет правосудия принял 3 решения по собственной инициативе в пределах своих полномочий о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда

Адвокат указал, что досудебное расследование осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.

Определяющим признаком электронного документа является отсутствие жесткой привязки к конкретному материальному носителю – Верховный Суд

Все экземпляры электронного документа, количество которых не ограничено, имеют статус оригинала и могут отличаться только по времени создания, указал Верховный Суд.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду