ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 13 судей в местные суды

По результатам рассмотрения рекомендаций ВККС Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.

16 июля Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении 13 судей на должности в местные суды, а именно:

Пасечника Андрея Зиновьевича – на должность судьи Монастырского районного суда Тернопольской области;

Зайцевой Марины Сергеевны – на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Харькова;

Ищенко Елены Васильевны – на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова;

Кунец Мирославы Григорьевны – на должность судьи Лохвицкого районного суда Полтавской области;

Макеева Сергея Викторовича – на должность судьи Дубенского горрайонного суда Ровенской области;

Недобитюк Натальи Владимировны – на должность судьи Индустриального районного суда города Днепропетровска;

Анаприюк Снежаны Петровны – на должность судьи Фастовского горрайонного суда Киевской области;

Гуржий Анны Васильевны – на должность судьи Ширяевского районного суда Одесской области;

Ивасенко Соломии Михайловны – на должность судьи Старосамборского районного суда Львовской области;

Пацко Ольги Алексеевны – на должность судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области;

Петренко Александр Владимирович – на должность судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;

Писарева Александра Юрьевича – на должность судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

Ткачук Елены Валериевны – на должность судьи Полтавского районного суда Полтавской области.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию доброчестности или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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