В Минобороны рассказали, как видят идеальную модель ВЛК

В Минобороны заявили, что имеют идеальную модель, как должна работать ВЛК для того, чтобы мобилизационный процесс был быстрым и удобным.

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Министерство обороны работает над реформой системы работы военно-врачебных комиссий и в будущем планируют ее максимально цифровизировать. В настоящее время идет работа над этим процессом вместе с Министерством здравоохранения и командой Натальи Калмыковой – заместительницы Министра обороны.

Об этом сообщила заместительница Министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью, пишет «АрміяInform».

«У нас есть идеальная модель, как должна работать ВЛК для того, чтобы мобилизационный процесс был быстрым и удобным. Человек должен пойти в любую клинику, которая ему удобна, проверить 5-6 направлений у врача, проставить это в электронной системе здравоохранения», — сказала Екатерина Черногоренко. «Думаем, как сделать так, чтобы не было мошенничества, чтобы мы действительно получали достоверные данные. Сейчас мы этот процесс опишем, произведем конфигурацию. Электронное взаимодействие сделать достаточно просто. А сделать сам процесс полноценным уже гораздо сложнее».

Екатерина Черногоренко рассказала, что в сотрудничестве с Минздравом уже удалось согласовать, чтобы направление на ВЛК было в приложении Резерв+.

«То есть формируется электронное направление с согласия человека. И мы оцениваем, что около миллиона человек смогут это сделать в таком формате. Дальше будем двигаться к полноценной интеграции», – добавила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

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