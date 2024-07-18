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У Генштабі роз’яснили, як відбувається рекрутинг добровольців за письмовими згодами командирів

20:17, 18 липня 2024
У Генштабі надали короткий опис порядку залучення добровольців для призову під час мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.
У Генштабі роз’яснили, як відбувається рекрутинг добровольців за письмовими згодами командирів
Джерело фото: ArmyInform
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У Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ надали роз'яснення щодо інформації, яка висвітлена у відеоматеріалах в інтернеті із проблемних питань рекрутингу громадян, які у добровільному порядку звертаються для призову по мобілізації за письмовими згодами від командирів військових частин.

У Генштабі надали короткий опис порядку:

«Громадяни України за допомогою онлайн-платформ з пошуку роботи “Lobby X”, “Work.ua”, “Robota.ua” та “OLX робота” через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) або рекрутингові центри видів (родів) військ, а також центри рекрутингу при ЦНАП отримують інформацію щодо вакантних посад та, за результатами співбесіди з уповноваженими представниками військових частин, отримують письмові згоди (рекомендаційні листи) від командирів військових частин ПРІОРИТЕТНОГО комплектування для їх призову по мобілізації.

Після отримання письмової згоди від командира військової частини, яка включена до переліку пріоритетних, кандидат (доброволець) звертається до ТЦК та СП в якому він проходить заходи попереднього професійно-психологічного відбору, медичної комісії (ВЛК) та направляється до навчальних військових частин ЗС України для проходження базової загальновійськової підготовки, після завершення якої направляється для подальшого проходження військової служби виключно до військових частин, відповідно до письмової згоди.

Крім того, Генеральний штаб ЗС України доводить до ТЦК та СП, навчальних військових частин (підрозділів) інформацію про військові частини, які визначені ПРІОРИТЕТНИМИ для комплектування особовим складом (перелік яких може уточнюватися відповідно до клопотань військ (сил) та рішень керівництва ЗС України).

Разом з тим, командир військової частини НЕПРІОРИТЕТНОГО комплектування, перед тим, як надати письмову згоду відібраному на військову службу кандидату, повинен порушити клопотання з обґрунтуванням та списками таких кандидатів до органу військового управління за підпорядкованістю. Відповідними органами військового управління узагальнюються зазначені списки кандидатів за підпорядковані військові частини та направляються встановленим порядком до Генерального штабу ЗС України для отримання дозволу щодо надання письмової згоди на подальший призов та направлення, після проходження базової загальновійськової підготовки, до тих військових частин непріоритетного комплектування, які порушили відповідні клопотання».

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