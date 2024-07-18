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В Україні запустять «Державний аграрний реєстр» на вимогу міжнародних партнерів

19:56, 18 липня 2024
ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробника та держави.
В Україні запустять «Державний аграрний реєстр» на вимогу міжнародних партнерів
Джерело фото: minagro.gov.ua
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Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційний проект Закону про інформаційно-комунікаційну систему «Державний аграрний реєстр» (реєстр. №11063-д).

Законопроектом передбачається можливість функціонування Державного аграрного реєстру (ДАР) як реєстру виробників (фермерського реєстру), що дозволить забезпечити прозоре функціонування системи матеріальної та фінансової підтримки аграріїв.

Такий підхід відповідає положенням Регламенту (ЄС) 2021/2115 Європейського Парламенту та Ради від 2 грудня 2021 року, що встановлює правила щодо підтримки стратегічних планів, що розробляються державами-членами в рамках спільної сільськогосподарської політики (Стратегічні плани CAP) і фінансуються Європейською сільськогосподарською гарантією Фондом (ЄФГФ) та Європейським сільськогосподарським фондом розвитку сільської місцевості (ЄФРСР) і скасовує Регламенти (ЄС) №1305/2013 та (ЄС) №1307/2013.

Проект також передбачає функціонування ДАР, як електронного порталу взаємодії Уряду та інших суб’єктів, які задіяні в аграрній сфері. Це стосується, в тому числі такої сфери – як забезпечення функціонування прозорого аграрного експорту.

Створення ДАР саме в такому форматі дозволить удосконалити надання державної підтримки, підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги, та привести положення, які регулюють функціонування Державного аграрного реєстру у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Запровадження положень законопроекту сприятиме виконанню Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukraine Facility», оскільки згідно Плану (розділу Реформа 3. «Вдосконалення інституційної та адміністративної спроможності для управління інвестиційними програмами»), до ІІІ кварталу 2025 року в Україні має бути введений в дію Закон, який передбачає, що державна підтримка надаватиметься виключно через Державний аграрний реєстр та який має доступ до електронних реєстрів (зокрема, земельного кадастру, реєстру майна, реєстру тварин тощо).

Як пояснив заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, ухвалений законопроєкт сприятиме вдосконаленню існуючої системи, що є однією з вимог міжнародних партнерів щодо подальшого розвитку, а також досягненню головної мети – ДАР стане єдиним електронним вікном для спілкування агровиробника та держави.

Прийняття даного законопроєкту сприятиме:

  • забезпеченню електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами, іншими електронними інформаційними ресурсами;
  • використанню програмних засобів ведення Державного аграрного реєстру (надалі – ДАР) як дієвого інструменту для прозорого надання підтримки не лише виробникам сільськогосподарської продукції, а й організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, а саме шляхом подачі заявки на отримання певного виду підтримки у зручному автоматизованому режимі, без будь-яких паперових документів для реєстрації та подачі заявки на отримання того чи іншого виду підтримки через ДАР;
  • формування витягів з ДАР як самими суб’єктами ДАР на підставі їхньої реєстрової інформації та/або третіми особами (наприклад державні органи, організації з надання фінансових послуг, банки та інші фінансові установи) щодо реєстрової інформації про суб’єктів за згодою таких суб’єктів та в обсягах, що визначені такими суб’єктами;
  • приведенню положень щодо функціонування ДАР у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри».

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