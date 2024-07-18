В Украине запустят «Государственный аграрный реестр» по настоянию международных партнеров

ДАР должен стать единственным электронным окном для общения агропроизводителя и государства.

Источник фото: minagro.gov.ua

Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный проект Закона об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» (№11063-д).

Законопроект предусматривает возможность функционирования Государственного аграрного реестра (ДАР) как реестра производителей (фермерского реестра), что позволит обеспечить прозрачное функционирование системы материальной и финансовой поддержки аграриев.

Такой подход соответствует положениям Регламента (ЕС) 2021/2115 Европейского Парламента и Совета от 2 декабря 2021 года, что устанавливает правила по поддержке стратегических планов, что разрабатываются государствами-членами в рамках общей сельскохозяйственной политики (Стратегические планы CAP) и финансируются Европейской сельскохозяйственной гарантией Фондом (ЕФГФ) и Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельской местности (ЕФССР) и отменяет Регламенты (ЕС) №1305/2013 и (ЕС) №1307/2013.

Проект также предусматривает функционирование ДАР как электронного портала взаимодействия Правительства и других субъектов, задействованных в аграрной сфере. Это касается, в том числе такой сферы – как обеспечения функционирования прозрачного аграрного экспорта.

Создание ДАР именно в таком формате позволит усовершенствовать предоставление государственной поддержки, поддержки за счет средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или другой помощи, и привести положения, регулирующие функционирование Государственного аграрного реестра в соответствии к требованиям Закона Украины «О публичных электронных реестрах».

Введение положений законопроекта будет способствовать выполнению Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility», поскольку согласно Плану (разделу Реформа 3. «Совершенствование институциональной и административной способности для управления инвестиционными программами»), к ІІІ кварталу 2025 года в Украине должен быть введен в действие Закон, предусматривающий, что государственная поддержка будет предоставляться исключительно через Государственный аграрный реестр и который имеет доступ к электронным реестрам (в частности, земельному кадастру, реестру имущества, реестру животных и т.п.).

Как пояснил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, принятый законопроект будет способствовать совершенствованию существующей системы, что является одним из требований международных партнеров относительно дальнейшего развития, а также достижению главной цели – ДАР станет единственным электронным окном для общения агропроизводителя и государства.

Принятие данного законопроекта будет способствовать:

обеспечению электронного информационного взаимодействия ДАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами, другими электронными ресурсами;

использованию программных средств ведения Государственного аграрного реестра как действенного инструмента для прозрачного оказания поддержки не только производителям сельскохозяйственной продукции, но и организациям водопользователей, субъектам агропромышленного комплекса, предприятиям отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса, а именно путем подачи заявки на получение определенного вида поддержки в удобном автоматизированном режиме, без каких-либо бумажных документов для регистрации и подачи заявки на получение того или иного вида поддержки через ДАР;

формирование выписок из ДАР как самими субъектами ДАР на основании их регистровой информации и/или третьими лицами (например государственные органы, организации по предоставлению финансовых услуг, банки и другие финансовые учреждения) относительно регистровой информации о субъектах с согласия таких субъектов и в объемах, которые определенны такими субъектами;

приведению положений о функционировании ГАР в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах».

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