Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине запустят «Государственный аграрный реестр» по настоянию международных партнеров

19:56, 18 июля 2024
ДАР должен стать единственным электронным окном для общения агропроизводителя и государства.
В Украине запустят «Государственный аграрный реестр» по настоянию международных партнеров
Источник фото: minagro.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу евроинтеграционный проект Закона об информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» (№11063-д).

Законопроект предусматривает возможность функционирования Государственного аграрного реестра (ДАР) как реестра производителей (фермерского реестра), что позволит обеспечить прозрачное функционирование системы материальной и финансовой поддержки аграриев.

Такой подход соответствует положениям Регламента (ЕС) 2021/2115 Европейского Парламента и Совета от 2 декабря 2021 года, что устанавливает правила по поддержке стратегических планов, что разрабатываются государствами-членами в рамках общей сельскохозяйственной политики (Стратегические планы CAP) и финансируются Европейской сельскохозяйственной гарантией Фондом (ЕФГФ) и Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельской местности (ЕФССР) и отменяет Регламенты (ЕС) №1305/2013 и (ЕС) №1307/2013.

Проект также предусматривает функционирование ДАР как электронного портала взаимодействия Правительства и других субъектов, задействованных в аграрной сфере. Это касается, в том числе такой сферы – как обеспечения функционирования прозрачного аграрного экспорта.

Создание ДАР именно в таком формате позволит усовершенствовать предоставление государственной поддержки, поддержки за счет средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или другой помощи, и привести положения, регулирующие функционирование Государственного аграрного реестра в соответствии к требованиям Закона Украины «О публичных электронных реестрах».

Введение положений законопроекта будет способствовать выполнению Плана Украины по реализации инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility», поскольку согласно Плану (разделу Реформа 3. «Совершенствование институциональной и административной способности для управления инвестиционными программами»), к ІІІ кварталу 2025 года в Украине должен быть введен в действие Закон, предусматривающий, что государственная поддержка будет предоставляться исключительно через Государственный аграрный реестр и который имеет доступ к электронным реестрам (в частности, земельному кадастру, реестру имущества, реестру животных и т.п.).

Как пояснил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, принятый законопроект будет способствовать совершенствованию существующей системы, что является одним из требований международных партнеров относительно дальнейшего развития, а также достижению главной цели – ДАР станет единственным электронным окном для общения агропроизводителя и государства.

Принятие данного законопроекта будет способствовать:

  • обеспечению электронного информационного взаимодействия ДАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами, другими электронными ресурсами;
  • использованию программных средств ведения Государственного аграрного реестра как действенного инструмента для прозрачного оказания поддержки не только производителям сельскохозяйственной продукции, но и организациям водопользователей, субъектам агропромышленного комплекса, предприятиям отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса, а именно путем подачи заявки на получение определенного вида поддержки в удобном автоматизированном режиме, без каких-либо бумажных документов для регистрации и подачи заявки на получение того или иного вида поддержки через ДАР;
  • формирование выписок из ДАР как самими субъектами ДАР на основании их регистровой информации и/или третьими лицами (например государственные органы, организации по предоставлению финансовых услуг, банки и другие финансовые учреждения) относительно регистровой информации о субъектах с согласия таких субъектов и в объемах, которые определенны такими субъектами;
  • приведению положений о функционировании ГАР в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Объявлен новый конкурс на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Документы можно подать с 22 июля по 22 августа.

Давид Арахамия об изменении процедуры освобождения коррупционеров от тюрьмы: «Финальная версия все равно будет проходить «зачет» от международников»

«Депутаты вообще не поднимали вопрос соглашений со следствием по коррупционным правонарушениям – это поступило от наших партнеров в рамках обязательств Ukraine Facility Plan» - Давид Арахамия.

Всеволода Князева решили уволить с должности судьи Верховного Суда за совершение коррупционного правонарушения

«Квартирная проблема» бывшего председателя Верховного Суда не вызвала сочувствия у членов Высшего совета правосудия, кроме Романа Маселко и Дмитрия Лукьянова.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва