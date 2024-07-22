Підпалив релейну шафу Укрзалізниці: у Києві затримала диверсанта рф

Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

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Правоохоронці затримали диверсанта, який за завданням розвідки рф готував серію підпалів на стратегічних об’єктах Укрзалізниці у Києві. Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній на території столиці.

Як повідомила Служба безпеки України, для вчинення диверсій окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах, і таким чином потрапив «до уваги» агресора.

«Щоб виконати вороже завдання, фігурант спочатку погодив «ціль на підпал» із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її.

Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора», - повідомили у СБУ.

У спецслужбі зазначили, що підривну діяльність ворожого диверсанта задокументували і затримали його «по гарячих слідах» у результаті спецоперації у Києві.

За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці.

У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.

Затриманому вже повідомили про підозру. Наразі диверсант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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