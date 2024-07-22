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Поджег релейный шкаф Укрзализныци: в Киеве задержала диверсанта рф

22:00, 22 июля 2024
Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант сначала согласовал «цель на поджог» с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.
Поджег релейный шкаф Укрзализныци: в Киеве задержала диверсанта рф
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Правоохранители задержали диверсанта, который по заданию разведки рф готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци в Киеве. Основными целями злоумышленника были релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий на территории столицы.

Как сообщила Служба безопасности Украины, для совершения диверсий оккупанты привлекли местного жителя, который искал быстрого заработка в Телеграмм-каналах, и таким образом попал во внимание агрессора.

«Чтобы выполнить вражескую задачу, фигурант сначала согласовал цель на поджог с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование Укрзализныци легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее.

Затем диверсант снял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы «отчитаться» спецслужбе страны-агрессора», - сообщили в СБУ.

В спецслужбе отметили, что подрывную деятельность вражеского диверсанта задокументировали и задержали его «по горячим следам» в результате спецоперации в Киеве.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзализныци.

Таким образом, враг надеялся навредить логистике Сил обороны.

Задержанному уже сообщили о подозрении. В настоящее время диверсант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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