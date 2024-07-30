У Рівному директорка комунального закладу «заробила» понад 330 тисяч на фіктивному працевлаштуванні

Жінка фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж.

На Рівненщині директорку комунального закладу підозрюють у привласненні понад 330 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 51-річна директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення, організувала схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету.

Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала найманого працівника, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця.

Наразі директорці повідомлено про підозру, вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.

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