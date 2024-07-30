В Ровно директор коммунального учреждения «заработала» более 330 тысяч на фиктивном трудоустройстве

Женщина фиктивно трудоустроила наемного работника, которому необходим был трудовой стаж.

На Ровенщине директора коммунального учреждения подозревают в присвоении более 330 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 51-летняя директор областного коммунального учреждения, злоупотребляя своим служебным положением с целью личного обогащения, организовала схему присвоения денежных средств местного бюджета.

Женщина, в частности, фиктивно трудоустроила наемного работника, которому необходим трудовой стаж. При этом мужчина на рабочем месте не появлялся, а его заработную плату получала должностница.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении, решается вопрос избрания ей меры пресечения.

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