Украина ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5,6 млрд грн – Минфин

1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов пойдут либо на закупку оружия, либо на компенсацию самим же партнерам их расходов на закупку оружия

Ежемесячно Украина тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд. гривен, каждый день – в среднем 5,6 млрд грн. Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

«Все средства, которые мы имеем на Казначейском счете через налоги или внутренние заимствования, приоритетно направляются на сектор безопасности и обороны. Нет необходимости делать конкретную привязку военного сбора к каким-то спецфондам. У нас и так не хватает доходов, чтобы покрыть военные нужды», - указал он.

На данный момент «дыра» в бюджете 6 млрд долларов. «Но нам еще нужно перекрыть потребности с учетом того, что мы перебрасывали средства по денежному обеспечению военных на закупку вооружения в начале этого года. Поэтому общая потребность составляет 500 млрд гривен, что мы и предусмотрели в изменениях в бюджет. Это ориентировочно 12 млрд долларов.

Удовлетворяет ли это соответствующие военные органы? Конечно, нет. Они оперируют, как правило, цифрами, начинающимися с триллионов. Их потребности мы понимаем и стараемся максимально удовлетворить, часто превышая предел наших возможностей. Но как правило, наши возможности – это проблема только Министерства финансов», - отметил министр финансов.

Относительно того, получила ли Украина физически средства в результате решения ЕС о направлении Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, полученных за период с начала 2024 года, Сергей Марченко отметил, что вероятность того, что эти средства пойдут в бюджет Украины «очень низкая».

«Пойдут ли эти деньги на закупку оружия для Украины? Да.

Думаю, эти деньги пойдут либо на закупку оружия для Украины, либо на компенсацию нашим партнерам тех расходов на закупку оружия, которые уже были понесены», - отметил он.

Сейчас государство должно найти 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов. В противном случае уже в сентябре 2024 могут быть перебои с денежными выплатами.

Марченко подчеркнул, что повышение налогов будет важно как сигнал для наших партнеров.

«Многие на Западе ищет оправдание, почему Украине следует ограничить поддержку и финансирование. В качестве аргумента наши критики говорят, что вклад самой Украины недостаточен.

Повышая налоги, мы показываем, что готовы к наиболее непростым решениям, что мы вносим свой вклад также. Мы выходим к партнерам и говорим: вот есть дефицит в 500 млрд. гривен и вот есть решение как его перекрыть. Но мы также ждем, что на 2025 год вы нам дадите достаточные финансовые заверения, чтобы мы могли профинансировать бюджет.

Сейчас, согласно программе МВФ, уверений наших партнеров недостаточно, чтобы мы могли представить сбалансированный бюджет на следующий год. Когда готовили программу, один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет действовать до середины 2024 года. Как видим, этот прогноз не реализовался.

Поэтому сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжена в 2025 году и нам нужно иметь буфер.

Дополнительные потребности в 2025 году мы оцениваем в 12-15 миллиардов долларов США» - указал Марченко.

На вопрос, можно ли убедить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным, Сергей Марченко ответил, что партнеры пока не готовы изменить свою политику.

«Что касается финансирования наших Вооруженных Сил правительствами других государств, то это сложный вопрос. Об этом можно говорить, если бы мы являлись частью европейской системы безопасности и наши Вооруженные Силы были бы ключевым фактором отвода потенциальных угроз от Европы. Это, я думаю, перспектива, которая нас ожидает с приближением к постоянному членству в ЕС.

Пока же, в период войны, я не думаю, что кто готов давать средства на Вооруженные Силы Украины» - отметил Марченко.

Напомним, что в течение первого квартала 2024 года Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало. Об этом ранее рассказала председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа в интервью ЭП. Следовательно, расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия. В связи с этим Правительство оказалось в ситуации, когда на оборону, в том числе, на зарплаты военным не хватает 500 млрд грн.

По ее словам, если Верховная Рада не успеет внести изменения в текущий бюджет, то военные рискуют остаться без денежного довольствия уже к концу сентября 2024 года.

«Основной причиной является отсутствие поставок оружия от США в первом квартале. Мы сделали приближение расходов обороны почти на 5 миллиардов долларов.

То есть расходы с сентября, октября, ноября и декабря были приближены к началу года и использованы для закупки оружия, которое мы вынуждены были покупать за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало» - отметила она.

Для того чтобы военные получили денежное обеспечение вовремя, по ее словам, нужно, чтобы изменения в бюджет были подписаны и заработали до середины сентября.

Автор: Наталья Мамченко

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