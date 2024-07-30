Совет судей определит место проведения ХХ очередного съезда судей

В четверг, 1 августа, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.
На повестку дня вынесено шесть вопросов:
Заседание Совета судей Украины начнется в 10.00 1 августа в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.
Заседание будет транслироваться на YouTube-канале Совета судей Украины.
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