Совет судей определит место проведения ХХ очередного съезда судей

РСУ также рассмотрит вопрос о внесении изменений в Положение о помощнике судьи.

В четверг, 1 августа, в Киеве состоится заседание Совета судей Украины.

На повестку дня вынесено шесть вопросов:

Об определении места проведения ХХ очередного съезда судей Украины. О внесении изменений в Положение о помощнике судьи. О Порядке изготовления, учета, выдачи, изменения и уничтожения удостоверений судей, судей, назначенных на административные должности, судей в отставке и присяжных. О проведении в судах проверок финансово хозяйственной деятельности органами Государственной аудиторской службы Украины. О поощрениях. Разное.

Заседание Совета судей Украины начнется в 10.00 1 августа в помещении Государственной судебной администрации Украины (ул. Липская, 18/5, г. Киев) и онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Заседание будет транслироваться на YouTube-канале Совета судей Украины.

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