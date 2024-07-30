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Рада суддів визначить місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів

13:45, 30 липня 2024
РСУ також розгляне питання про внесення змін до Положення про помічника судді.
Рада суддів визначить місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів
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У четвер, 1 серпня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний винесено шість питань:

  1. Про визначення місця проведення ХХ чергового з’їзду суддів України.
  2. Про внесення змін до Положення про помічника судді.
  3. Про Порядок виготовлення, обліку, видачі, зміни та знищення посвідчень суддів, суддів, яких призначено на адміністративні посади, суддів у відставці та присяжних.
  4. Щодо проведення в судах перевірок фінансово-господарської діяльності органами Державної аудиторської служби України.
  5. Про заохочення.
  6. Різне.

Засідання Ради суддів України розпочнеться о 10:00 1 серпня в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн-режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Засідання транслюватиметься на YouTube-каналі Ради суддів України.

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