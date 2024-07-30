Рада суддів визначить місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів

У четвер, 1 серпня, в Києві відбудеться засідання Ради суддів України.
На порядок денний винесено шість питань:
Засідання Ради суддів України розпочнеться о 10:00 1 серпня в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн-режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
Засідання транслюватиметься на YouTube-каналі Ради суддів України.
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