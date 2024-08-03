Прем'єр Молдови прокоментував можливість видачі військовозобов'язаних українців

Дорін Речан зазначив, щоо його держава діятиме згідно з міжнародним правом.

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан висловив позицію країни щодо можливості повернення громадян України призовного віку, які виїхали за кордон. Він наголосив, що країна дотримуватиметься міжнародного законодавства щодо прав людини, коментуючи запит влади України щодо повернення чоловіків, які втекли від мобілізації.

"Україна має такі побажання щодо всіх країн, де перебувають українці. Ми, як і всі, дотримуємося міжнародних правил та прав людини. Ми діятимемо відповідно до тих законів, які існують у міжнародному праві", - зазначив Речан в інтерв'ю NewsMaker.

Водночас на питання, чи означає це, що Молдова не видаватиме військовозобовʼязаних громадян України, він уточнив: Кишинів "буде дотримуватись міжнародного законодавства в тому, що стосується прав людини".

Нагадаємо, в Офісі Президена розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

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