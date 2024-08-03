Премьер Молдовы прокомментировал возможность выдачи военнообязанных украинцев

Дорин Речан отметил, что его государство будет действовать согласно международному праву.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан высказал позицию страны о возможности возвращения граждан Украины призывного возраста, выехавших за границу. Он подчеркнул, что страна будет соблюдать международное законодательство по правам человека, комментируя запрос властей Украины о возвращении сбежавших от мобилизации мужчин.

"Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в международном праве", - отметил Речан в интервью NewsMaker.

В то же время на вопрос, означает ли это, что Молдова не будет выдавать военнообязанных граждан Украины, он уточнил: Кишинев "будет соблюдать международное законодательство в отношении прав человека".

Напомним, в Офисе Президента рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

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