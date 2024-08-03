Как уволиться с военной службы после освобождения из плена – разъяснение

Какие документы подтверждают право военнослужащего на увольнение по этому основанию.

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Военные, которых было освобождено с мест несвободы (плена), имеют право уволиться с военной службы или продолжать службу по личному согласию.

В Системе бесплатной юридической помощи опубликовали удобную и понятную инфографику.

В частности, в ней можно найти ответы на вопросы:

- Каков порядок увольнения с военной службы лиц, который было освобождено из плена?

- Какие документы подтверждают право военнослужащего на увольнение по этому основанию?

– Что должен сделать военный после приказа о его увольнении?

Детальнее — в карточках ниже:

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