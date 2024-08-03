Як звільнитися з військової служби після звільнення з полону – роз’яснення

Які документи підтверджують право військовослужбовця на звільнення з цієї підстави.

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Військові, яких було звільнено з місць несвободи (полону) мають право звільнитися з військової служби або продовжувати службу за особистою згодою.

У Системі безоплатної правничої допомоги опублікували зручну та зрозумілу інфографіку.

Зокрема, у ній можна знайти відповіді на запитання:

- Який порядок звільнення з військової служби осіб, яких було звільнено з полону?

- Які документи підтверджують право військовослужбовця на звільнення з цієї підстави?

- Що має зробити військовий після наказу про його звільнення?

Детальніше — в картках нижче:

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