На Волині судитимуть за втечу з-під варти чоловіка, якого обвинувачують у зґвалтуванні 17-річної дівчини

21-річний обвинувачений у кайданках відштовхнув конвоїра, перескочив через ворота та побіг.

На Волині чоловіка судитимуть за втечу з-під варти. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні про втечу 21-річного волинянина з-під варти (ч.1 ст. 393 КК України).

Після судового засідання у Любешівському районному суді, де розглядалася справа про вчинення ним у травні 2023 року зґвалтування 17-річної дівчини, молодик у кайданках відштовхнув конвоїра, перескочив через ворота та побіг.

Далеко втекти йому не вдалося – правоохоронці наздогнали його і повернули у місця несвободи.

Тепер під вартою він очікуватиме вироку суду ще і за втечу.

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