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Міноборони України підписало контракти з 102 постачальниками: 45% — виробники БПЛА

18:56, 5 серпня 2024
70% усіх контрактів Міноборони підписало з українськими виробниками, а решта 30% – імпорт.
Міноборони України підписало контракти з 102 постачальниками: 45% — виробники БПЛА
Джерело фото: ukrinform
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Агентство оборонних закупівель при Міністерстві оборони України уклало контракти зі 102 вітчизняними постачальниками, 45% з яких — виробники безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Загалом зараз контракти укладені зі 102 вітчизняними постачальниками або виробниками, з яких 45% - це виробники БПЛА. Це виробники або постачальники, які складають на території України з іноземних компонентів свої вироби й продають їх Міністерству оборони через «Агенцію оборонних закупівель» і доставляють до Збройних сил України», — зазначив Канєвський.

Канєвський також підкреслив, що 70% усіх контрактів Агентство підписало з українськими виробниками, а решта 30% припадає на імпорт. За його словами, вітчизняні виробники постачають переважно бронеавтомобілі, міномети, самохідні артилерійські установки тощо. З-за кордону закуповуються товари, які не виробляються в Україні, або втрачено технології їх виготовлення, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), ракети до ППО, а також боєприпаси натовського стандарту, зокрема калібру 155 мм.

Також Канєвський зазначив, що показник за контрактами з українськими виробниками у «Державного оператора тилу» є навіть вищим, адже легка та харчова промисловості добре розвинені в Україні. «Зараз йдеться про 180 українських постачальників, з яких 110 спеціалізуються на речовому напрямі, 45 — на продовольчому, і понад 25 компаній — на постачанні паливно-мастильних матеріалів», — підсумував Канєвський.

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