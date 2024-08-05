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Минобороны Украины подписало контракты со 102 поставщиками: 45% — производители БПЛА

18:56, 5 августа 2024
70% всех контрактов Минобороны подписало с украинскими производителями, а остальные 30% – импорт.
Минобороны Украины подписало контракты со 102 поставщиками: 45% — производители БПЛА
Источник фото: ukrinform
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Агентство оборонных закупок при Министерстве обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, 45% из которых - производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил руководитель департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский в интервью «Интерфакс-Украина».

«В целом сейчас контракты заключены со 102 отечественными поставщиками или производителями, из которых 45% - это производители БПЛА. Это производители или поставщики, которые собирают на территории Украины из иностранных компонентов свои изделия и продают их Министерству обороны через «Агентство оборонных закупок» и доставляют в Вооруженные силы Украины», - отметил Каневский.

Каневский также подчеркнул, что 70% всех контрактов Агентство подписало с украинскими производителями, а остальные 30% приходится на импорт. По его словам, отечественные производители поставляют преимущественно бронеавтомобили, минометы, самоходные артиллерийские установки и тому подобное. Из-за рубежа закупаются товары, которые не производятся в Украине, или утрачены технологии их изготовления, в частности системы противовоздушной обороны (ПВО), ракеты к ПВО, а также боеприпасы натовского стандарта, в частности калибра 155 мм.

Также Каневский отметил, что показатель по контрактам с украинскими производителями у «Государственного оператора тыла» даже выше, ведь легкая и пищевая промышленности хорошо развиты в Украине. «Сейчас речь идет о 180 украинских поставщиках, из которых 110 специализируются на вещевом направлении, 45 - на продовольственном, и более 25 компаний - на поставке горюче-смазочных материалов», - подытожил Каневский.

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