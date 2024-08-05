На Волыни будут судить за побег из-под стражи мужчину, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки

21-летний обвиняемый в наручниках оттолкнул конвоира, перепрыгнул через ворота и побежал.

На Волыни мужчину будут судить за побег из-под стражи. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве о бегстве 21-летнего волынянина из-под стражи (ч.1 ст. 393 УК Украины).

После судебного заседания в Любешевском районном суде, где рассматривалось дело о совершении им в мае 2023 изнасилования 17-летней девушки, молодой человек в наручниках оттолкнул конвоира, перепрыгнул через ворота и побежал.

Далеко убежать ему не удалось – правоохранители догнали его и вернули в места несвободы.

Теперь под стражей он будет ждать приговора суда еще и за побег.

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